CD Projekt Red-Entwickler erklärt die dunkelste Quest von Cyberpunk 2077

Die Welt von Cyberpunk 2077 ist von vornherein ziemlich düster. Konzerne herrschen, Menschen tauschen ihre Körperteile gegen kybernetische Implantate aus, diese Implantate treiben sie in den Wahnsinn. Aber der vielleicht dunkelste Moment im Spiel kommt in der Questreihe von The Sinnerman.

Eine Auswahl in der Questreihe ermöglicht es dir, einen Verbrecher zu kreuzigen, was zu einer sehr grafischen Zwischensequenz führt. Im Gespräch mit GamesRadar sprach Philipp Weber, Senior Quest Designer von CD Projekt Red, darüber, warum das Team die Schwere der Quest im Spiel beibehalten hat.

"Wir machen schwere Dinge, wenn wir etwas Sinnvolles zu sagen haben, und dann trauen wir uns auch, dorthin zu gehen... Bei dieser Suche in Cyberpunk gab es auch Leute im Studio, die Probleme damit hatten."

"Ich würde sagen, wenn man diese Diskussion nie führt, macht man wahrscheinlich keine Kunst, wenn es nie die Frage gibt: 'Vielleicht müssen wir tatsächlich mutig sein, tiefer eintauchen'. Vielleicht gibt es etwas, das die Menschen auch falsch berühren könnte", so Weber weiter. "Sind wir bereit, das zu tun? Und ich denke, das sind Diskussionen, die wir bis heute führen, aber ich denke, es ist wichtig, sie zu führen, denn sonst ist man nie in der Lage, so etwas zu tun."

Was hältst du von der Sinnerman-Quest?