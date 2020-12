CD Projekt Red entschuldigt sich für Zustand von Cyberpunk 2077 auf alten Konsolen

You're watching Werben

Seit letztem Donnerstag können die Fans von CD Projekt Red endlich Cyberpunk 2077 spielen. Die ersten Eindrücke vieler Spieler dürften verhalten gewesen sein, denn das Spiel schmiert euch auf allen Systemen schnell und regelmäßig ab. Seit die Spielversion 1.04 am Samstag veröffentlicht wurde, läuft das Game auf den meisten Systemen zwar deutlich stabiler, zu großen, kleinen, lustigen und nervigen Fehlern und Abstürzen kommt es aber immer wieder.

Egal wie sehr euch dieser Bug-Zirkus unterhalten mag, der Vision der Entwickler entspricht der aktuelle Build nicht. Auf Twitter entschuldigt sich das Team deshalb in aller Form bei den Spielern, die von der schrecklichen Performance von Cyberpunk 2077 auf Xbox One und Playstation 4 enttäuscht wurden. Der Publisher erinnert daran, dass Sony und Microsoft entsprechende Möglichkeiten zur Rückerstattung des Spiels anbieten, falls ihr mit dem technischen Zustand nicht zufrieden seid und euer Geld zurück wollt. Alternativ könnt ihr euch noch bis zum 21. Dezember direkt an CD Projekt Red wenden (E-Mail-Adresse: [email protected]), um eine andere Lösung zu finden.

Das polnische Studio will in der nächsten Woche weitere Notfall-Fixes bereitstellen, mit denen die Spielerfahrung in Night City verbessert werden soll. Für Januar und Februar sind zwei weitere Patches mit umfangreichen Änderungen angekündigt worden. Über Weihnachten darf das Team aber erst einmal verschnaufen.

Bloomberg berichtet währenddessen, dass die Chefetage den Entwicklern für ihre unglaublichen Mühen in den letzten Monaten und Jahren eine Gehaltszahlung zugesagt hat, die ohne das Erfüllen vorher festgelegter Projektziele ausgezahlt werde. Zuvor waren bestimmte Bedingungen an die Bonuszahlung gekoppelt, doch weil CD Projekt Red bereits am ersten Wochenende die gesamten Produktionskosten und das Marketing mit den Verkäufen des Titels eingeholt hat, können sie sich nun spendabel zeigen.