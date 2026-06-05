CD Projekt Red enthüllt neue Informationen über seine neue IP Project Hadar

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Project Hadar ist das größte Fragezeichen von CD Projekt Red, wenn wir in die Zukunft seiner Spiele blicken. Wir wissen, dass es eine neue Witcher-Trilogie sowie eine Cyberpunk-Fortsetzung gibt, aber wir wissen nicht, was wir von Project Hadar erwarten können. Oder wir waren es.

Eine neue Stellenanzeige (von GamesRadar erfasst) für einen technischen Direktor hat uns weitere Details über Hadar gegeben. Es scheut sich nicht, uns mitzuteilen, dass sich der Job auf Project Hadar konzentrieren wird, da es jemanden sucht, der "hilft, die Grenzen für das nächste, immersive Spiel in der Hadar-Welt zu verschieben."

Hadar wird als "emotionales, Open-World-Erlebnis beschrieben, das den Spielern im Gedächtnis bleibt." Angesichts der Tatsache, dass die letzten paar CD Projekt Red-Spiele genau das waren, überrascht es uns nicht, dass Hadar diesem Muster folgt.

Ursprünglich 2022 als in den allerersten Phasen des kreativen Prozesses angekündigt. Wir hoffen, dass Project Hadar seitdem bedeutende Fortschritte gemacht hat. Die Teamgröße von Hadar ist bei weitem nicht so groß wie die der Witcher- und Cyberpunk-Teams von CD Projekt Red, aber die Aura des Geheimnisses um das Projekt hält uns interessiert, auch wenn wir noch nicht allzu viel darüber wissen.