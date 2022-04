CD Projekt Red: Die Next-Gen Version von The Witcher 3 hat keine Probleme

HQ

Die neue Version von The Witcher 3: Wild Hunt für Playstation 5 und Xbox Series sollte eigentlich noch in diesem Quartal erscheinen, aber CD Projekt Red hat plötzlich die Entwicklung wieder selbst übernommen, nachdem zunächst Saber Interactive an dem Spiel gearbeitet hatte.

Dadurch hat sich auch der Veröffentlichungstermin verschoben, aber das Studio hat den Investoren versichert (via IGN), dass sich das Spiel keineswegs in der "Develeopment Hell" befinde:

"Was die Veröffentlichung der Next-Gen Version von Witcher 3 angeht, möchte ich gerne eine Anmerkung machen. Ich habe mir die Schlagzeilen im Internat angesehen und eine ist mir besonders aufgefallen: "Witcher 3 Next-Gen auf unbestimmte Zeit verschoben". Das klingt, als wäre das Spiel in einer Art Development Hell. Und ich möchte sagen, das stimmt so nicht. Es gab auch Andeutungen, dass Spiel würde im nächstes Jahr im Juni veröffentlicht. Das ist auch nicht der Fall. Das Spiel wird bei uns In-House fertiggestellt. Niemand hat gesagt, dass Spiel würde um einen monumentalen Zeitraum verschoben."