CD Projekt Red demonstriert Gamescom-Gameplay von Cyberpunk 2077

Viele Gamescom-Besucher konnten sich letzte Woche in Köln zum ersten Mal ein eigenes Bild vom kommenden, sehnlichst erwarteten Rollenspiel Cyberpunk 2077 machen. Das Game wurde von den Entwicklern CD Projekt Red auf der Messe vorgespielt, während ausgewählte Vertreter der Presse selbst Hand anlegen durften. Wir haben uns das natürlich nicht entgehen lassen, auch weil erstmals die hiesige Synchronfassung hörbar war, die mit der deutschen Stimme von Keanu Reeves daherkommt. Ansonsten handelt es sich bei dem 14 minütigen Gameplay-Material im Großen und Ganzen um den E3-Build, den wir ja erst vor wenigen Monaten in Los Angeles gesehen haben (hier könnt ihr unseren Vorschaubericht nachlesen).

CD Projekt Red hatte letzte Woche versprochen, dass sie das auf der Spielemesse demonstrierte Material noch einmal in einem schicken Zusammenschnitt ansehnlich all den Leuten präsentieren wollen, die nicht auf die Gamescom kommen konnten. Das haben sie heute in einem Livestream getan. Das gesamte Video könnt ihr euch unten anschauen und danach die Tage bis zum Release des Spiels am 16. April 2020 zählen (die Antwort lautet 230 Tage). Wenn nichts dazwischen kommt, erscheint Cyberpunk 2077 Titel an diesem Datum für PC, Xbox One, PS4 und Google Stadia.