CD Projekt Red bestätigt, dass wir The Witcher 4 diesen Sommer wieder sehen werden

HQ

Letztes Jahr zeigte CD Projekt Red auf dem Unreal Fest einen ersten Blick auf The Witcher 4. Anfangs dachten die Fans, das sei das Gameplay, das wir sehen würden, in dem Ciri durch Kovir reitet, eine Quest beginnt und zu Fuß durch eine kleine Stadt geht. Es wurde jedoch bestätigt, dass es sich um eine Tech-Demo handelt, die gezeigt hat, wie das Spiel mit der Kraft von UE5 aussehen kann.

In einem neuen AnsweRED-Podcast haben die Entwickler von CD Projekt Red bestätigt, dass wir dieses Jahr mehr von The Witcher IV sehen werden, erneut beim Unreal Fest, das vom 16. bis 18. Juni stattfindet. Hoffen wir, dass wir nicht einfach eine weitere vorgerenderte Tech-Demo sehen – denn falls das Spiel bald erscheinen wird, würden wir wirklich einen Einblick bekommen, wie es tatsächlich auf einem PC, einer PS5 oder Xbox Series aussehen könnte.

Im selben Podcast, wie es vom polnischen Medium PPE.pl verfasst wurde, bestätigte CD Projekt Red einige neue Funktionen für Protagonistin Ciri in The Witcher 4. Im Spiel kann sie tief unter Wasser tauchen und Zauber wirken, während sie läuft und sich bewegt. Außerdem gibt es im Spiel eine eigene Sprungtaste, und da diese hervorgehoben wird, können wir wahrscheinlich mit mehr Vertikalität in der Bewegung rechnen. Es ist klar, dass Ciri viel agiler sein wird als Geralt, aber vielleicht gibt es dort einen Kompromiss, den wir noch nicht gesehen haben.