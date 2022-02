CD Projekt Red arbeitet wohl an einem neuen Gwent-Spiel mit Einzelspielerfokus

HQ

Das Sammelkarten-Minispiel Gwent aus The Witcher 3: Wild Hunt war so beliebt, dass CD Projekt Red daraus ein eigenes Spiel anfertigte. Laut IGN wird das Studio dieses Konzept weiter erforschen, den Schwerpunkt diesmal aber nicht auf Spieler-gegen-Spieler-Duelle legen, sondern auf ein "fesselndes Einzelspielererlebnis".

Die Webseite schreibt, dass es anscheinend einige Unterschiede zum Minispiel aus The Witcher 3: Wild Hunt und der uns bereits bekannten Version von Gwent: The Witcher Card Game geben wird, doch Genaueres können sie auch noch nicht sagen. Dieses Spiel läuft derzeit wohl unter dem Codenamen "Project Golden Nekker", was kleine Monster mit scharfen Krallen sind. Der Titel soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden, obwohl keine Plattformen genannt wurden.