CD Projekt bezieht Stellung zu Micropayments in Singleplayer-Titeln

HQ

Es war ein ausgewachsenes Erdbeben, das Capcom buchstäblich über Nacht am 22. März auslöste, als Spieler, die Dragon's Dogma 2 zum ersten Mal spielten (sowie die Pressemedien, die frühzeitig Zugang zur Rezension hatten), sich mit einer unangekündigten Option für Mikrotransaktionen für bestimmte Features und Gegenstände innerhalb des Einzelspieler-Open-World-Fantasy-Titels konfrontiert sahen. Und obwohl die Gewässer jetzt ruhiger sind (es gibt bereits ein Update, das die ursprünglichen Absichten "beruhigt" hat), ist der Präzedenzfall, den es für die Zukunft des Einzelspielerspiels geschaffen hat, da. Glücklicherweise gibt es Unternehmen, die ihre Richtlinien klarstellen wollen, bevor ihre zukünftigen Projekte das Licht der Welt erblicken, und CD Projekt Red war das erste, das den Sprung gewagt hat.

Das polnische Studio hinter der The Witcher-Reihe und Cyberpunk 2077 antwortete auf die Frage, dass sie "keine Möglichkeit sehen, Mikrotransaktionen in Einzelspieler-Spielen einzuführen", obwohl sie auch (logischerweise) einschränken, dass "wir nicht ausschließen, dass wir diese Lösung in Zukunft für Multiplayer-Projekte verwenden werden".

CD Projekt enthüllte auch den aktuellen Stand der Arbeit im Studio und die Verteilung der Mitarbeiter auf die Projekte und erklärte, dass über 400 Entwickler an Polaris, dem Arbeitstitel für The Witcher 4, arbeiten (danke, VGC).