CD Projekt ändert seinen Namen in CD Projekt Red, um sein berühmtes Entwicklungsstudio widerzuspiegeln

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Während viele den Namen CD Projekt Red kennen, mag es einige überraschen, dass dies nur auf den Spieleentwickler der gefeierten und äußerst beliebten Titel wie The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077 zutrifft. Der Name des wichtigsten polnischen Unternehmens lautet einfach CD Projekt, doch dies wird sich bald ändern.

Laut der polnischen Finanzpublikation Bankier.pl hat CD Projekt beschlossen, sich in CD Projekt Red umzubenennen, um den Spieleentwickler zu spiegeln. Diese Entscheidung wurde schließlich auf einer kürzlich stattgefundenen Generalversammlung getroffen, bei der bestätigt wurde, dass das Unternehmen nach über 30 Jahren unter dem Namen CD Projekt nach seiner Gründung 1994 in CD Projekt Red umbenannt werden soll.

Eine Erklärung zu diesem Thema, nach Übersetzung, erklärt: "Nach Ansicht des Vorstands wird der neue Firmenname eine Konsistenz in der Kommunikation der Marke CD Projekt RED gewährleisten, was unter anderem die Identifikation des Unternehmens mit seinen Produkten auf dem Weltmarkt erleichtern und die Rekrutierungsprozesse unterstützen wird."

Was CD Projekt Red derzeit betrifft, so wird das nächste große Projekt des Entwicklers The Witcher 4 sein, aber eine Fortsetzung von Cyberpunk 2077 ist ebenfalls in Planung.