CD Project Red weiß nicht, ob Cyberpunk 2077 noch dieses Jahr auf Xbox Series und PS5 startet

Cyberpunk 2077 hat weder Erweiterungen noch wesentliche, neue Inhalte gesehen, seitdem das Spiel letztes Jahr veröffentlicht wurde. Darüber hinaus fehlen nach wie vor konkrete Informationen zu den ausstehenden Spielversionen für Xbox Series und Playstation 5, da das Rollenspiel noch immer nur dank Abwärtskompatibilität auf den aktuellen Konsolen ausgeführt werden. Die Entwickler arbeiten jedoch an diesem (hoffentlich) bemerkenswerten Update, obwohl sie nicht mehr sicher sind, dass sie ihr Versprechen, Current-Gen-Plattformen im Jahr 2021 zu unterstützen, einhalten können.

Diese Woche fand ein Investoren-Meeting statt und bei dieser Gelegenheit erklärte Michał Nowakowski, Senior Vice President des Bereichs Geschäftsentwicklung, dass CDPR zwar weiterhin an den Upgrades arbeite, dass es allerdings keine Garantie dafür gebe, dass diese aktualisierten Fassungen des Spiels vor Ablauf des Jahres auf den Markt gebracht werden könnten. VGC zitiert:

„Das Ziel ist es, die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 Ende dieses Jahres zu veröffentlichen. Gleichzeitig können wir unter Berücksichtigung der Lektionen, die wir im letzten Jahr gelernt haben und [in Anbetracht der Tatsache], dass sich dieses Projekt noch in der Entwicklung befindet, nicht mit voller Sicherheit sagen, dass sich der Produktionsplan nicht doch noch verändern wird."

Tatsächlich hat Nowakowski das Gleiche über den erwarteten Start von The Witcher 3: Wild Hunt für PS5 und Xbox Series gesagt. Wie eure Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr aussehen könnten, steht momentan also noch in den Sternen.