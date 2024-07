CCP Games legt EVE Vanguard Roadmap für den Rest des Jahres 2024 vor

CCP Games hat einen ziemlich seltsamen Ansatz bei der Entwicklung von EVE Vanguard gewählt, denn anstatt den Titel als Early-Access-Projekt zu debütieren und dann mit der Community zusammenzuarbeiten, um das Erlebnis zu verbessern und zu verbessern, wie es bei anderen Titeln oft der Fall ist, hat der Entwickler stattdessen ein Founder's -Programm verwendet, das Zugang zu einer kleinen Auswahl der Community bietet, um das Spiel auszuprobieren, bevor es überhaupt erscheint als Early Access Projekt.

Dazu gehörten verschiedene First Strike Veranstaltungen in der ersten Hälfte des Jahres 2024, auf die dann Ende Juni eine Solstice Event folgte. Nachdem wir dies hinter uns gelassen haben, hat CCP eine Roadmap veröffentlicht, die zeigt, was die zweite Hälfte des Jahres 2024 für EVE Vanguard bringen wird.

Uns wurde gesagt, dass in naher Zukunft weitere geschlossene Founder's VIP Playtests und Events stattfinden werden, die das ganze Jahr über mit Entwicklertagebüchern und Fragen und Antworten untermauert werden.

Wir können dann auch Ergänzungen zum Frontlines erwarten, einschließlich der Vertiefung von Korruption und Unterdrückung und der Herstellung einer breiteren Verbindung zu EVE Online durch das Schmuggelsystem. Es wird eine bessere Handlungsfähigkeit der Spieler geben, einschließlich Verbesserungen der Einsatzoptionen, vielfältigerer Umgebungen, tieferer Optionen für die Herstellung von Waffenchipsätzen und der Erstellung von Blaupausen. Fortschritt und Belohnungen werden in Angriff genommen, damit es einzigartigere Wege gibt, voranzukommen, und wir können uns auf neue Gameplay-Elemente freuen, wie z. B. aufkommende Aktivitäten auf dem Planeten, PvP-Flashpoints mit höherem Einsatz und mehr herstellbare Gegenstände, die wir im Kampf einsetzen können.

Im November können wir mit einem großen Update rechnen. Es gibt kein festes Datum, aber es wird am 16. November ein EVE-Event in London geben, also ist das vielleicht eine gute Idee, wann es kommen könnte.

Nach all dem und scheinbar irgendwann im neuen Jahr können wir damit rechnen, dass das Spiel tatsächlich debütiert und in einem Early-Access-Format erscheint.

Schaut euch unten den neuesten Trailer zu EVE Vanguard sowie die vollständige Roadmap für die zweite Hälfte des Jahres 2024 an.