Cayde kehrt in Destiny 2: The Final Shape zurück

HQ

Jetzt, da Bungie Teil von Sony Interactive Entertainment ist, war es fast selbstverständlich, dass sie auf der PlayStation Showcase präsent sein würden. Und Junge, haben sie genau das getan.

Bungie hat nicht nur verraten, wann das jährliche Destiny 2 Showcase stattfinden wird, sondern uns auch den ersten Teaser von Destiny 2: The Final Shape, dem letzten Teil der Light and Darkness Saga, gegeben, und dazu gehörte auch die Enthüllung eines geliebten und längst verstorbenen Charakters: Cayde-6.

Während Cayde also ursprünglich in der Erweiterung Forsaken vor Jahren gestorben ist, wird Nathan Fillon in The Final Shape in einer scheinbar gespenstischen Form in das Sci-Fi-Universum von Bungie zurückkehren.

Wann die Destiny 2 Showcase stattfinden wird, die einen noch tieferen Einblick in die kommende Erweiterung geben wird, ist für den 22. August 2023 angesetzt.