So sehr ich Black Swan, Requiem For a Dream und The Wrestler auch liebe, es führt kein Weg daran vorbei, dass Darren Aronofsky uns allen in mehreren Filmen, Geschichten und dramaturgischen Tricks und Manövern immer wieder gesagt hat, dass er uns hasst. Seine selten sehr schüchterne Abneigung gegen die Menschheit und ihre Schattenseiten wurde offen und grob kritisiert, entlarvt und auf eine Art und Weise dargestellt, die bei mir als Zuschauer oft ein schwer zu definierendes, ungutes Gefühl der Unzulänglichkeit hervorrief. Als er in Noah und Mother! auch sowohl einen als auch 2000 Stiefel für den kollektiven Glauben und die Macht der Religion über den Menschen gab, hatte ich für mich das Gefühl, dass wir nie einen Film sehen würden, der eine etwas weniger deprimierende Botschaft des äußerst talentierten Aronofsky enthält. Aber ich habe mich geirrt. Unter der harten Oberfläche steckt ein breiiger, leicht derber und lustiger Entertainer, und Darren hat mit dieser Adaption des gefeierten Buches von Charlie Huston seinen bisher unbeschwertesten Film gedreht.

Anfangs ist der gute Butler ein wenig zu sehr damit beschäftigt, sexy auszusehen, aber sobald der zweite Akt beginnt, tauscht er sein Elvis-Ding gegen reine, rohe Intensität ein, die wirklich funktioniert. In der letzten halben Stunde ist er Feuer und Flamme.

Caught Stealing ist kein Popcornfilm. Es sind nicht gerade Marky Mark und The Rock, die durch unglückliche Umstände in Schwierigkeiten mit Vertretern der Triple-Mafia geraten. Es ist nicht. Darren weiß immer noch, wie man Gruselstimmung aufbaut und Charaktere mit Tiefe, Nuancen und dieser gequälten, dunklen Verletzlichkeit erschafft, die vor allem The Wrestler so unglaublich gut macht. Die Geschichte spielt in Brooklyn, New York. Wir schreiben das Jahr 1998 und folgen dem jungen Hank, einem stellvertretenden Barkeeper, der zwei Jahre zuvor seine kometenhafte Karriere als Baseballstar zum Scheitern verurteilt hatte, indem er betrunken mit einem Pontiac gegen einen Telefonmast fuhr. Hank leidet unter den Dämonen des Unfalls, ertränkt die Auswirkungen auf seinen Verstand in Alkohol und Bier und hofft, dass seine geliebten San Francisco Giants eines Tages ins Finale der MLB World Series einziehen werden. An seiner Seite ist seine Freundin Yvonne (Zoë Kravitz), die verzweifelt versucht, ihn dazu zu bringen, mit dem Trinken aufzuhören, sich nicht mehr mit dem zu quälen, "was hätte sein können" und sich in der Gegenwart zu quälen, während sein Nachbar und neuer Freund Russ mit Drogen in einem Umfang handelt, der Escobar selbst vor Neid schwitzen lassen würde.

Hank weiß jedoch nichts von Russ' Geschäften und erklärt sich daher naiv bereit, sich um seine Katze zu kümmern, während er nach London reist, um an der Beerdigung seines Vaters teilzunehmen. Etwas, das er natürlich niemals hätte tun sollen, da sowohl die jüdische als auch die russische Mafia hinter großen Summen versteckten Drogengeldes her sind, das Russ in die Hände bekommen und versteckt hat. Als alle herausfinden, dass es Hank ist, der den Schlüssel zu Russ' mit Katzenscheiße geprägter Wohnung und damit den Schlüssel zum Geldvorrat hat, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel von unverhältnismäßigem Ausmaß, bei dem der unter Druck gesetzte Hank nun all seine List einsetzen muss, um mit dem Leben davonzukommen.

Die Ästhetik der 90er Jahre und die Punk/Hardcore-Musik umrahmen diesen stilvollen Thriller sehr schön.

Wie erwartet und wie im Buch lässt Darren Aronofsky New York hier als dritte Figur agieren und entscheidet sich dafür, seine grausige Schattenseite zu entlarven, anstatt dieses ermüdend romantisierte Bild der Stadt aufzubauen, das wir unter anderem in Spike Lees jüngstem Drama-Fiasko gesehen haben. Das Brooklyn des Jahres 1998 ist hier heruntergekommen, schmutzig, laut, chaotisch und vollgestopft mit Charakteren und Leuten, die moralisch korrupt und meist betrunken sind. Aronofsky malt mit einem breiteren Pinsel als sonst, und er lässt die Gewalt in Caught Stealing einen leichteren, sanfteren Ton behalten, als ich erwartet hätte, obwohl es einige drastische Szenen mit viel Blut und regelrechten Mob-Hinrichtungen gibt. Es fällt auf, dass er als Regisseur es nicht gewohnt ist, Schießereien zu filmen, und obwohl seine Verfolgungsjagden zu Fuß und mit dem Auto durch New York viel Nervenkitzel, Tempo und großartigen Schnitt bieten, gibt es Teile des Films, die sich in ihrer Gewalt komisch anfühlen, aber einen Eindruck hinterlassen und mich als Zuschauer auf einer tieferen Ebene berühren sollen. Insbesondere eine Wendung der Geschichte am Ende des ersten Aktes fühlt sich strukturell fehl am Platz, aber auch emotional seltsam an, da es dem Aufbau an emotionalem Gewicht mangelt. Das Ergebnis dieser Wendung wirkt sich auf die gesamte Geschichte des Films aus, fühlt sich aber nie so packend oder erzählerisch greifbar an, bis zu den folgenden Szenen, in denen ich als Zuschauer etwas manipuliert werde, was vielleicht der schlimmste Teil von Caught Stealing ist.

Es gibt viele Morde und obwohl Darren nicht besonders gut in dieser Art von Gewalt ist, ist dies in Bezug auf das Storytelling ein spannender und roher Film, auf die richtige Art und Weise.

Nichtsdestotrotz ist Caught Stealing ein guter Film. Es ist ein schneller, schmutziger, roher, spannender, dichter und lustiger Thriller, von dem wir im heutigen Filmklima viel mehr brauchen. Aronofsky mischt True Romance mit Uncut Gems und bietet ein Tempo, das man nur schwer nicht lieben kann. Er hat keine Chance gegen The Wrestler und Black Swan, wenn es um seine besten Momente geht, aber er ist immer noch schärfer als Noah und The Whale und ein Thriller, den man nicht verpassen sollte.

