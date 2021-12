HQ

Im März wird Robert Pattinsons Interpretation des Dark Knight "The Batman" in die Kinos gelangen. Um die Zuschauer auf das Thema aufmerksam zu machen, teilte das Produktionsteam rund um Regisseur Matt Reeves diese Woche einen brandneuen Trailer. In diesem Video lässt sich Catwoman (gespielt von Zoë Kravitz) blicken und es gibt mehr Action.