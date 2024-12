Catly löst Kontroverse über angeblichen Einsatz von KI bei den Game Awards aus

HQ

Was als stille Enthüllung von Catly bei den Game Awards 2024 begann, entwickelte sich schnell zu einem Sturm der Kontroverse. Das Spiel, das als beruhigende Reise durch die Erinnerungen von Katzen und Menschen beschrieben wurde, schien harmlos genug zu sein – bis die Zuschauer mit Adleraugen anfingen, Foul zu rufen. Es wurden Vorwürfe laut, dass der Trailer des Spiels mit KI erstellt wurde, was eine Debatte auslöste, die nur noch lauter geworden ist.

Die Entwickler von SuperAuthenti löschten das Feuer schnell und bestanden darauf, dass Catly und sein Trailer mit traditionellen Tools wie der Unreal Engine 5 erstellt wurden. Um ihren Standpunkt zu beweisen, teilten sie eine frühe Version des Trailers und bestritten vehement jede Beteiligung an generativer KI – oder Blockchain. Ihrer Meinung nach waren die hyperrealistischen Details, die Verdacht erregten, einfach das Ergebnis harter Arbeit, nicht des maschinellen Lernens.

Aber nicht jeder kauft es ab. Einige Fans haben auf seltsame visuelle Eigenheiten in den Werbegrafiken des Spiels hingewiesen – Unvollkommenheiten, die oft in KI-generierten Bildern zu sehen sind – als Beweis dafür, dass etwas nicht ganz zusammenpasst. Während das Studio seine Unschuld beteuert, weigert sich die Diskussion, abzuebben, und wirft ein Licht auf ein größeres Problem, das in der Kreativbranche brodelt: Wo ziehen wir die Grenze zur KI?

Ob Catly schuldig ist oder nicht, eines ist klar: Diese Kontroverse hat die Büchse der Pandora geöffnet. Das wirft eine Frage auf, die schwer zu ignorieren ist: Sollten Entwickler offen über den Einsatz von KI in ihren Spielen sprechen, oder ist dies nur ein Teil des Wandels der Zeit?