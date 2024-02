Catherine O'Hara schließt sich der Besetzung von The Last of Us Staffel 2 an

HQ

Ein aktueller Bericht von Variety hat enthüllt, dass Catherine O'Hara der Besetzung von The Last of Us Staffel 2 beigetreten ist. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch unklar, welche Figur O'Hara in der Serie spielen wird. Dennoch wird sie sich den Neuankömmlingen aus Staffel 2, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse und Kaitlyn Dever als Abby anschließen.

In seiner über vier Jahrzehnte währenden Karriere hat O'Hara in einigen der beliebtesten Filme aller Zeiten mitgespielt, darunter "Beetlejuice", "Kevin – Allein zu Haus" und "The Nightmare Before Christmas". Zu den jüngsten Projekten der Schauspielerin gehören die Spionage-Actionkomödie Argylle und die bald erscheinende Beetlejuice-Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice.