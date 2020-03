Catherine: Full Body verdreht euch im Juli auf der Switch den Kopf

Das romantische Puzzle-Adventure Catherine: Full Body erscheint am 7. Juli auf der Nintendo Switch. Atlus bringt die unglückliche Vierecksbeziehung des unentschlossenen Mannes Vincent auf den Hybriden und hilft einigen Fans damit hoffentlich, die überarbeitete Spielversion in ihrer reiferen Form zu genießen. Das Spiel steht auch auf der Playstation 4 zur Verfügung, dort erschien diese Neuauflage letzten Herbst ursprünglich. Mehr Infos zur Full-Body-Spielversion findet ihr in unserer Kritik.

