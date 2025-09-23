Catfish: Die TV-Show von MTV abgesetzt

Catfish, die TV-Show, die sich mit Online-Beziehungen befasste und fragte, ob die Menschen dahinter wirklich die seien, für die sie sich ausgaben, wurde von MTV abgesetzt.

Laut Variety wird MTV den Produzenten der Show erlauben, sie woanders zu kaufen, aber sie wird in Zukunft neben Wiederholungen alter Episoden kein Zuhause mehr im Sender haben. Ursprünglich ausgehend von einem Film des Schöpfers Nev Schulman, begann Catfish als Dokumentarfilm, der Schulmans eigene Erfahrungen mit einem sogenannten Catfish verfolgte.

Der Dokumentarfilm prägte den Begriff, und die folgende Serie befasste sich weiter mit Menschen, die online getäuscht wurden. Spin-offs entstanden auch auf der ganzen Welt, unter anderem in Großbritannien, Brasilien, Kolumbien und Chile.

Wir müssen sehen, ob Catfish als TV-Show eine Zukunft auf einem anderen Sender hat, aber das Vermächtnis wird in der Internetsprache für die kommenden Jahre weiterleben.

