Cate Blanchetts fünf Top-Leistungen

Von königlichen Pflichten in Elizabeth bis hin zu ledergekleideten Possen in Thor: Ragnarok... Die Borderlands-Schauspielerin Cate Blanchett hat eine Reihe von Dingen, für die man sterben kann. Diese australische Ikone ist eine Frau von Format, die uns seit über 20 Jahren verzaubert und die keinen mittelmäßigen Job machen könnte, wenn ihr Leben davon abhängen würde. Hier sind Blanchetts fünf bemerkenswerteste Rollen in einem tadellosen Lebenslauf...

(5)

Herr der Ringe

(2001-2003)

Eine seltsame Platzierung mag erscheinen, da Blanchett in Peter Jacksons geliebter Filmtrilogie nicht oft vorkommt, aber die Tatsache, dass sie sich immer noch im Mittelpunkt der Herr der Ringe-Trilogie fühlt, sagt viel über ihre Leistung aus. Galadriel ist eine sehr schwer zu lesende Figur, da Blanchett es schafft, sowohl mit ihren eisigen Augen zu erschrecken als auch ein lächelnder Engel zu sein. Blanchetts Geheimnis und Schönheit wurde für den alten Elfen maßgeschneidert und ist einer der treuesten Charaktere aus Tolkiens magischer Welt. Sie schaffte es auch, die schreckliche Hobbit-Trilogie dank ihrer bloßen Anwesenheit vor dem Vergessen zu retten.

(4)

Weihnachtslied

(2015)

Cate Blanchett hat nicht nur Rooney Maras Herz erobert, als Regisseur Todd Haynes sozusagen einen 50er-Jahre-Roman adaptierte. Wow, sagen wir - was für eine magnetische, elektrische Performance! Cate Blanchett muss nicht wirklich viel sagen, um jede Szene zu stehlen; Diese scharfen Augen und das verführerische Charisma sind mehr als genug, um uns in ihre elegante Titelfigur zu verlieben. Rooney Mara war natürlich auch brillant, aber es war Blanchett, die uns letztendlich mit ihrer überaus liebevollen Darstellung verzauberte.

(3)

Blauer Jasmin

(2013)

Blanchett gewann einen Oscar für die von der Kritik gefeierte Woody-Allen-Komödie, und das war sicherlich wohlverdient. Blanchett spielte eine sehr schwer zu liebende Figur, eine narzisstische Ehefrau aus der Oberschicht, der es oft unerträglich wird, ihr zu folgen, aber wir konnten nicht anders, als die Antiheldin zu lieben, dank der Verletzlichkeit, die Blanchett ihr entgegenbrachte. Blanchett war wunderbar erbärmlich und verzweifelt, mit ihrem herzzerreißenden Gemurmel auf der Bank am Ende, das uns in einer der denkwürdigsten Auftritte dieser Top-Schauspielerin wirklich traurig machte.

(2)

Der Flieger

(2004)

Sie sieht vielleicht nicht ganz wie Katharine Hepburn aus, aber sie wird verdammt noch mal Hepburn in Martin Scorseses meisterhaftem Biopic. Blanchetts Darstellung der Hollywood-Ikone ist so magisch charismatisch, dass wir zugeben müssen, dass wir von ihrem exzentrischen Charme und ihrer Offenheit ein wenig angetan waren. Ihre Interaktion mit DiCaprios gequälter Innovatorin war dank Blanchetts unglaublich menschlicher Darstellung wärmend, und wir liebten es einfach, wie liebenswert diese Dame in Hollywood sein konnte - und wir sprechen nicht nur von Hepburn als Charakter.

BLANCHETTS BESTE SCHAUSPIELERISCHE LEISTUNG

(1)

Tàr

(2022)

Hier gibt es wirklich keine Konkurrenz, und es besteht auch kein Zweifel: Die Rolle der umstrittenen Musikdirigentin Lydia Tàr ist Blanchetts schärfste Darstellung. Es ist fast erschreckend, wie realistisch Blanchetts Charakterdarstellung tatsächlich ist, dass man fast von ihrem Maestro wegschauen möchte - aber es ist unmöglich, von ihrer nuancierten Tragödie wegzuschauen. Blanchett hat noch nie ein Ego wie dieses bewohnt, in dem wir Zeugen eines inneren Orchesters widersprüchlicher Emotionen und Selbstzerstörung wurden. Tàr ist nicht nur einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, er ist auch Cate Blanchetts größter Triumph.

Was ist Ihre Lieblingsrolle als Cate Blanchett?