Cate Blanchett verzichtet auf Oscars für Orchideen, um Saatgut zu retten

HQ

Cate Blanchett würde von vielen als Hollywood-Königin angesehen werden, und jetzt tut sie sich mit dem britischen Königshaus zusammen, um Saatgut im Rahmen eines Naturschutzprojekts zu schützen, über das sie kürzlich "gestolpert" ist.

Nachdem sie sich eine Auszeit genommen hat, um eine Reihe von Charakteren zu verkörpern, hofft Blanchett nun, Milliarden von Saatgut zu schützen, die in der Millennium Seed Bank in Kew im Wakehurst Botanic Garden in Sussex aufbewahrt werden. Blanchett lebt in der Nähe des Gartens, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

"Wirklich, ich bin über Wakehurst gestolpert. Ich hatte einfach nur Ehrfurcht vor der Landschaft und fühle mich immer regeneriert, wenn ich in der Natur bin", sagte sie der BBC. "Und dann entdeckte ich die Samenbank und war buchstäblich überwältigt von der Arbeit, die hier geleistet wird... und ich dachte, alles, was ich tun kann, um damit verbunden zu sein - ich fand es so inspirierend."

Das Naturschutzprojekt wurde im Jahr 2000 vom damaligen Prinzen von Wales und heutigen König Charles III. ins Leben gerufen. Er hat sich mit Blanchett für einen neuen Podcast über Saatgut und ihre Bedeutung zusammengetan, der den Titel "Unearthed: The Need For Seeds with Cate Blanchett" trägt.

Werbung: