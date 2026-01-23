Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Vince Gilligan und Hunderte von Film- und TV-Machern schließen sich der Anti-KI-Kampagne an

HQ

Hollywood- und KI-Technologieunternehmen sind sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr einig. Es dauert nicht mehr als ein paar Sekunden, um zu verstehen, warum Künstler, die ihr Leben einem Handwerk widmen, nicht begeistert sind, wenn Unternehmen versuchen, billige Nachahmungen ohne Erlaubnis zu verkaufen. Nun zeichnet sich eine neue Kampagne dazu an, dass Hunderte von Hollywood-Schauspielern, Autoren, Regisseuren und weiteren sich anmelden, um die Sache der Urheberrechtsdurchsetzung und der Verhinderung gestohlener Werke von Big Tech zu unterstützen.

Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan, Common, Joseph Gordon-Levitt, MGMT, Olivia Munn und viele weitere unterstützen Hunderte ihrer kreativen Kollegen die Kampagne. Johansson kämpft insbesondere schon seit einiger Zeit gegen KI-Rekonstruktionen, denn 2024 sprach sie sich gegen die Verwendung ihres Abbilds in einem viralen Video aus, das auch die Ähnlichkeiten großer jüdischer Prominenter für eine gefälschte Antisemitismus-Kampagne verwendete.

"Amerikas kreative Gemeinschaft ist der Neid der Welt und schafft Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und Exporte", heißt es in der Erklärung auf der Website von Stealing Isn't Innovation. "Aber anstatt dieses wertvolle Gut zu respektieren und zu schützen, nutzen einige der größten Technologieunternehmen, viele unterstützt von Private-Equity- und anderen Geldgebern, die Arbeit amerikanischer Schöpfer, um KI-Plattformen ohne Genehmigung oder Respekt vor dem Urheberrecht zu entwickeln. Künstler, Autoren und Schöpfer aller Art schließen sich mit einer einfachen Botschaft zusammen: Unsere Arbeit zu stehlen ist keine Innovation. Es ist kein Fortschritt. Es ist Diebstahl – ganz einfach... Wir können fortschrittliche, sich schnell entwickelnde KI haben und sicherstellen, dass die Rechte der Schöpfer respektiert werden."

Der Ruf gilt also nicht für ein vollständiges KI-Verbot, sondern vielmehr für eines, das die Wünsche der Creator mehr respektiert als die Launen zufälliger Nutzer. KI-Vorschriften sind zwar immer noch weit hinter der Geschwindigkeit der Technologie zurück, aber vielleicht müssen sie bald aufholen.