Cate Blanchett sagt, dass Marvel oft mit unfertigen Drehbüchern arbeitet

Cate Blanchett, die die Bösewichtin Hela in Thor: Ragnarök spielte, behauptete kürzlich in einem Interview mit GQ, dass Marvel dazu neigt, mit unfertigen Drehbüchern zu arbeiten und dass die Filmproduktion normalerweise beginnt, nachdem sie die Actionsequenzen skizziert haben. Von dort aus, sagte sie, arbeiten sie rückwärts, um die Geschichte zu konstruieren. Blanchett hat es jedoch genossen, an dem Film zu arbeiten und sieht das nicht unbedingt als negativ, obwohl es sicherlich Schauspieler gibt, die das so empfunden haben.

"Marvel ist es nicht unbedingt gewohnt, ein ganzes Drehbuch zu haben. Oft steigen sie in die wesentlichen Schlachten ein und fangen dann an, rückwärts zu arbeiten und ihre Geschichten zu konstruieren."

Wir haben bereits gehört, dass Taika Waititi viel improvisiert hat, als er die Fortsetzung Thor: Love and Thunder gemacht hat, und in diesem Fall sind sich die meisten einig, dass es nicht sehr erfolgreich war. Sogar Chris Hemsworth hat im Nachhinein gesagt, dass sie es vermasselt und alles einen Schritt zu weit getrieben haben.