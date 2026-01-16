Cate Blanchett kehrt als Valka in der Live-Action-Fortsetzung von How to Train Your Dragon zurück

Die Live-Action-Version von How To Train Your Dragon 2 hat gerade eine große Schauspielerin ins Ensemble gebracht. Einer, der auch mit der Reihe viel vertraut ist. Cate Blanchett kehrt als Valka in der zweiten Realverfilmung der klassischen Animationsfilme von DreamWorks zurück.

Dies berichtet vom Hollywood Reporter, der ebenfalls angibt, dass Dean DeBlois als Autor, Regisseur und ausführender Produzent des kommenden Films zurückkehren wird. Valka, die von Blanchett gespielte Figur, ist die lange verschollene Mutter von Hiccup (gespielt von Mason Thames im Realfilm und Jay Baruchel im animierten Film). Es ist ein kleiner Spoiler zu sagen, dass sie sie im nächsten Film finden, aber andererseits wurde er 2014 veröffentlicht.

Der erste Realfilm How to Train Your Dragon brachte weltweit 636 Millionen Dollar ein, sodass klar ist, dass Universal Pictures großes Potenzial darin sieht, diese Geschichten neu zu starten. Derzeit hat Universal den 11. Juni 2027 als Veröffentlichungstermin für die Live-Action How To Train Your Dragon 2 festgelegt.