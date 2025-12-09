CatchMaker ist ein Insektenfang- und Matching-Abenteuer

Eine der vielen Enthüllungen auf der Wholesome Snack Showcase war die Ankündigung eines brandneuen Indie-Projekts des Entwicklers Grand Duck Games. Bekannt als CatchMaker, ist dies ein 3D-Abenteuer zum Käferfangen und Anpassen, bei dem die Spieler aufgefordert werden, sich mit sprudelnden Inselbewohnern anzufreunden und gleichzeitig die geheimnisvolle Vergangenheit deiner Familie zu entdecken.

Dieses Abenteuer bringt die zusätzliche Dynamik, eine ganze Reihe verschiedener Kreaturen und Tiere fangen zu können, während man in Minispielen mit diesen Insekten konkurriert, um ihre Interessen und Vorlieben herauszufinden. Von hier aus müssen Sie die Insekten abgleichen und ihren perfekten Partner finden.

Für CatchMaker gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum, aber unten können Sie einige frühe Einblicke in das Spiel sehen.