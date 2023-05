Cat Quest: Pirates of the Purribean erscheint für PlayStation 5

Bist du bereit für ein paar pelzige Abenteuer auf den sieben Weltmeeren? Die wunderbar charmante Cat Quest-Serie sticht nächstes Jahr in Pirates of the Purribean für PlayStation 5 in See. Es überrascht nicht, dass das Spiel die gleiche traditionelle Cartoon-Ästhetik wie die vorherigen Teile bietet und es den Spielern ermöglicht, eine Welt voller Geheimnisse zu erkunden. Es scheint, dass sich Katzenliebhaber mit einer PlayStation 5 im Jahr 2024 auf ein wirklich gemütliches Abenteuer freuen können.

Ist das etwas, worüber Sie sich freuen können? Sehen Sie sich unten den Trailer an, der von Matt Berry erzählt wird.