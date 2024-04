Cat Quest III lebt am 8. August das Piratenleben

HQ

Cat Quest III wurde letztes Jahr auf der Gamescom vorgestellt und tauschte die mittelalterliche Fantasy-Ästhetik der ersten beiden Teile der Serie gegen die Romantik der Piratenabenteuer aus dem 17. Jahrhundert. Wieder einmal steuern wir ein schwertschwingendes Kätzchen, das sich der Gefahr stellt und die Welt rettet, nur dass wir dieses Mal auf der Suche nach dem Schatz des Nordsterns über die "Purribean" segeln.

HQ

Für Cat Quest III: Pirates of the Purribean haben die Gentlebros das Kampfsystem einer gründlichen Überarbeitung unterzogen, die es euch nun ermöglicht, die Waffen zu wechseln und Kombo-Angriffe effizienter auszuführen, wenn ihr im lokalen Koop-Modus spielt. Darüber hinaus können die Nutzer zum ersten Mal in der Serie den Ozean bereisen und an Bord ihres eigenen Schiffes kämpfen.

Cat Quest III erscheint am 8. August für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch. Sind Sie bereit, den Anker zu lichten, Kätzchen?