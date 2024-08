HQ

Die Cat Quest -Serie hat sich stetig zu einem immer vollständigeren und komplexeren Abenteuer-RPG-Erlebnis entwickelt. Was als sehr einfaches Diablo mit Katzenkonzept begann, hat sich zu einem wirklich charismatischen und stilisierten Angebot entwickelt, und das wird im dritten Teil, Cat Quest III, noch deutlicher. Zuvor bekannt mit dem zusätzlichen Slogan Pirates of the Purribean, da Sie implizieren können, dass das Thema dieses Spiels Piraten ist, und das bedeutet, dass Sie sich in eine von Katzen und Nagetieren befallene Cartoon-Version des tropischen Meeres begeben, um sie frei in einer offenen 2,5D-Welt zu erkunden.

Wie bei anderen Cat Quest -Titeln gibt es auch bei Cat Quest III eine Kerngeschichte, die deine Erkundung vorantreibt und als Leitpfeil für die Richtung in der offenen Welt dient, die du einschlägst, aber das wird keineswegs erzwungen. Eines der brillanten Elemente von Cat Quest III ist, dass du dich einfach in jede Richtung wagen kannst, die du für richtig hältst, und erkunden kannst, wie du willst. Von Anfang an werden dir die wichtigsten Werkzeuge für die Fortbewegung präsentiert, wie ein Schiff, mit dem du die Wellen leicht überqueren kannst, und dann liegt es an dir, zu entscheiden, wie du sie einsetzt. Die Welt ist von Feinden und Gefahren unterschiedlicher Stärke und Tödlichkeit bevölkert, was bedeutet, dass du bald auf Bedrohungen stoßen wirst, die dich zerstören, ohne ins Schwitzen zu geraten, aber das bedeutet nicht, dass du nicht zumindest versuchen kannst, es nach fünf Minuten nach dem Starten des Spiels mit ihnen aufzunehmen.

Die Freiheit zu erforschen ist ohne Zweifel die größte Stärke von Cat Quest III. Ich habe AAA-RPGs gespielt, die in ihrer Erkundung starrer sind als dieses Spiel. Die Tatsache, dass du so ziemlich jede Nebenquest abschließen und alle Sammelobjekte finden kannst, bevor du die Kerngeschichte abschließt, bedeutet, dass du Cat Quest III wirklich deinen eigenen Stempel aufdrücken kannst. Allerdings muss ich sagen, dass dies vielleicht ein Highlight ist, aus dem einfachen Grund, dass sich die Kerngeschichte nicht gewichtig und wichtig anfühlt. Dies ist ein Spiel ohne Dialoge und mit Antagonisten, die nicht viel Bedeutung mit dem namenlosen Charakter des Spielers haben, was bedeutet, dass es nie diese treibende Kraft gibt, die die Kampagne abhakt, bevor man sich auf zusätzliche Aufgaben konzentriert.

Es sollte auch beachtet werden, dass Cat Quest III ein sehr rudimentäres Spiel ist. Es gibt weder im Gameplay noch im Buildcrafting viel Tiefe, und das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es unglaublich einfach, es zu erlernen und zu verstehen und einige wirklich teuflische Builds zu erstellen, die selbst mit den härtesten Bossen kurzen Prozess machen. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, es einmal gesehen zu haben, alles mit den Rätseln und der Art und Weise, wie sie angeboten werden, und mit den Kampfbegegnungen.

Was den ersten Punkt betrifft, so geht es bei vielen der Rätsel einfach darum, Aufgaben mit blauen magischen Steinen zu lösen, bei denen es immer darum geht, sie in der richtigen Reihenfolge zu treffen. Die Herausforderung besteht darin, die Reihenfolge zu bestimmen. Diese werden dann mit plünderbaren Truhen abgeglichen, die in den meisten Fällen von Feinden geschützt oder in Büschen oder unter verdächtigen Umgebungselementen wie seltsam gefärbten Seesternen versteckt sind. Jagdtruhen gehen so weit, dass man einfach alles trifft, was unnatürlich aussieht, um die letzte zu finden, die auf einen anspielt.

Was den Kampf betrifft, so gibt es zwar viele verschiedene Gegnertypen (sowohl Landfeinde als auch Seeschiffe), die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten und Angriffsketten haben, aber sie sind alle recht einfach und bis zu dem Punkt, an dem man nicht wirklich viel tun muss, um sie zu besiegen. Das Gleiche gilt für Bosse, die meistens nur normale Feinde mit viel größeren Lebensbalken sind. Es gibt ein paar, die tatsächlich neue Mechaniken mit sich bringen, aber das sind oft Raritäten. Ist es fesselnd, sich in eine Schlacht zu stürzen, Feinde aufzuschlitzen und niederzuschießen, ohne ins Schwitzen zu geraten, um verlorene Erfahrung und Gold zu sammeln, um deinen Charakter zu verbessern? Ja, es ist eine lustige Schleife. Aber es ist auch im Wesentlichen die gesamte Prämisse von Cat Quest III.

Apropos Buildcrafting und Fortschritt: Erfahrung bezieht sich im Grunde nur darauf, wie viele ausrüstbare Slots dein Charakter und dein Schiff für Perk-Kombinationen haben müssen. Ansonsten geht es beim Buildcrafting darum, Gegenstände, Rüstungen, Waffen und so weiter in der Welt zu finden, zu bestimmen, wie ihre verschiedenen einzigartigen Effekte und Eigenschaften miteinander kombiniert werden, einen Build zu entwickeln, der zu deinem Spielstil passt, und dann das erworbene Gold zu verwenden, um das Level dieser Gegenstände häufig zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie nicht hinter dein schnell steigendes Erfahrungslevel fallen. Nochmals, was RPG-Elemente angeht, ist es ziemlich einfach, aber wenn man bedenkt, dass Cat Quest III ein sehr schnelles und kurzes Spiel ist, denke ich, dass die Einfachheit des Buildcraftings auch eines seiner stärksten Elemente ist.

Ein weiterer Bereich, in dem Cat Quest III glänzt, ist das Thema und die Ästhetik. Dieses Spiel sieht nicht nur fantastisch aus mit entzückenden und lustigen Cartoon-Grafiken, sondern ist auch mühelos lustig mit Anspielungen auf die Popkultur. Du wirst Quests finden, in denen du einen Vampirboss in einem 8-Bit-Dungeon im Castlevania-Stil besiegen musst. Es gibt Bosskämpfe gegen die Cathulhu, Mini-Visual-Novel-Quests und so viele andere katzenbezogene Wortspiele, dass man ehrlich gesagt den Überblick verlieren wird. The Gentlebros müssen sicherlich mit drei Cat Quest Spielen auf dem Buckel bei ihren Katzenwitzen ausgehen.

Alles in allem ist Cat Quest III also ein weiteres unterhaltsames Action-Adventure-RPG von The Gentlebros. Es ist einfach zu erlernen und zu spielen, hat einen großartigen Sinn für Humor, ein wirklich freies Weltdesign, fantastische Grafik und Gesamtästhetik und verfügt sogar über einen Drop-in-Koop-Modus. Es ist nicht das mechanisch komplexeste Spiel, hat eine mittelmäßige und ziemlich vergessliche Kernhandlung, und es ist im Nu vorbei, aber ansonsten ist dies ein entzückender und charmanter Titel, der mühelos ein paar Abende lang unterhalten wird.