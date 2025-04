Cat Quest II ist jetzt kostenlos im Epic Games Store erhältlich

HQ

Der Epic Games Store bietet das charmante Cat Quest 2 jetzt kostenlos an. Ungeachtet dessen, was der Titel vermuten lässt, kannst du sowohl als Katze als auch als Hund spielen – entweder alleine, indem du zwischen den beiden Charakteren wechselst, oder zusammen mit einem Freund im Koop-Modus.

Das Spiel spielt in einer Welt, in der die Katzen- und Hundekönigreiche, Felingard und das Lupus-Imperium, am Rande eines Krieges stehen. Zwei entthronte Könige müssen sich zusammenschließen, um den Frieden wiederherzustellen. Mit einer Vielzahl von Waffen, Zaubersprüchen und Fähigkeiten bietet Cat Quest 2 ein unbeschwertes und unterhaltsames Erlebnis, das sich besonders für jüngere Spieler oder diejenigen eignet, die ein entspannteres Action-RPG suchen.

Holen Sie sich das Spiel hier kostenlos.

