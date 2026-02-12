Castlevania will mit Belmonts Fluch seinen Metroidvania-Thron zurückerobern.

Castlevania, obwohl es eine der ikonischsten Videospielserien aller Zeiten ist und die Hälfte der Namenskonvention des immer beliebter werdenden Metroidvania-Genres, hat Videospiel-Fans schon seit einiger Zeit kaum noch etwas geboten. Es gab Remasters und neue Sammlungen und sogar mehrere Staffeln Netflix-Animationen, aber es scheint, als würde Konami sich endlich darauf vorbereiten, der Serie in letzter Zeit die gleiche Behandlung zu geben wie die Metal Gear- und Silent Hill-Franchises.

Im Rahmen der State of Play-Übertragung präsentierte Konami einen ersten Blick auf Castlevania: Belmont's Curse, ein neues actiongeladenes 2D-Metroidvania, in dem die Spieler als Vampirjägerheld mit einer allseits berühmten Peitsche als Waffe gegen schreckliche Monster und Bestien kämpfen.

Abgesehen vom Trailer zum Spiel gibt es zum Zeitpunkt des Erfassens nur wenige bestätigte Informationen, aber wir wissen, dass dieser auffällige Titel zumindest für die PS5 erscheinen wird und der Release irgendwann im Jahr 2026 stattfinden wird.

Sehen Sie sich den Trailer unten an.