Castlevania und Devil May Cry s Showrunner ist sich nicht sicher, dass die meisten Videospiel-Adaptionen "Wirklichkeit werden"

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Während heutzutage viele Videospiel-Adaptionen in Kinos und auf Streaming-Plattformen erscheinen, sind viele, viele weitere in Planung. Tatsächlich hast du wahrscheinlich alle Adaptionen aus den Augen verloren, die aufgekauft wurden, vielleicht ein wenig, weil viele davon in gewissem Maße in Entwicklung sind und dann scheinbar im Äther verschwinden.

Apropos dazu: Eine Person, die sehr erfahren darin ist, Videospiel-Adaptionen zu realisieren, Castlevania und Devil May Cry s Showrunner Adi Shankar, hat erwähnt, dass er nicht erwartet, viele dieser Projekte jemals zu sehen.

In einem Interview mit GamesRadar+ erklärte Shankar: "Ich glaube einfach nicht, dass die meisten dieser Dinge umgesetzt werden, weil es so viele Beteiligte gibt. Es ist leicht zu sagen, wir werden dieses Spiel adaptieren. Aber das ist nichts Neues. Es gab Ankündigungen von Comicbuch-Filmen, Videospielfilmen und TV-Shows. Das ist seit den 90ern definitiv Teil des Medienzyklus.

"Wir werden nicht an den Punkt kommen, an dem 50 im Jahr verdient werden. Sie verkünden viel... Wenn wir von reinen Adaptionen sprechen – wir behandeln dieses Videospiel wie einen Roman – und wir haben 50 davon pro Jahr, dann wird das Publikum wirklich begeistert von originellen Sachen sein."

Shankar fügt dann hinzu, dass selbst die, die gemacht werden, irgendwann "cringe" sein werden, weil "sie nicht wirklich von den Leuten geleitet werden, die die Spiele gemacht haben." Sie werden von Konzernen geleitet, die nun Markenmanager zur Verwaltung eingesetzt haben." Er merkt außerdem an, dass Spiele zunehmend als Marken und Logos behandelt werden und dass "jetzt alles eine Marke ist, Mann. An diesem Punkt fragst du dich: Wo ist der Captain Crunch-Film?"

Stimmst du Shankars Sicht auf Videospiel-Adaptionen zu?