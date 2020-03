Castlevania: Symphony of the Night in der Hosentasche zocken

Castlevania: Symphony of the Night ist einer unserer All-Time-Favoriten und wir können das Retro-Adventure nun auch auf dem Handy spielen. Diese Woche ist das Spiel im App Store und bei Google Play erschienen - zum schmalen Preis von 3,49 Euro. Konami hat pünktlich zum Start der dritten Castelvania-Staffel auf Netflix den Entwickler DotEmu mit der Emulation beauftragt). Erwartet volle Controller-Unterstützung und die Option, "mehrere Speicherzustände anzulegen". Das hilft dem einen oder anderen Fan von damals sicher dabei, sich an den Herausforderungen von Graf Dracula zu versuchen. Das Spiel ist übrigens auch in deutscher Sprache verfügbar, neben Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch und Spanisch).