Castlevania: Nocturne - Saison 2

Für mich ist der Inbegriff von Netflix' Vorstoß in die Welt der Anime-Videospieladaptionen die Herangehensweise an Castlevania. Die Hauptserie und die nun abgeschlossene Serie ist nach wie vor eine der besten Serien, die der Streamer zu bieten hat, und ihre Spin-off-Fortsetzung Castlevania: Nocturne debütierte 2023 ebenfalls mit einem ziemlich großen Erfolg. Obwohl ich die Episoden in der ersten Staffel von Nocturne genossen habe, war ich immer der Meinung, dass sie nicht ganz an das Niveau heranreicht, das die Originalserie erreicht hat, also stellt sich jetzt, da eine zweite Staffel auf den Markt kommt, die Frage, ob sie über das hinausgehen kann.

Die zweite Staffel von Nocturne ist ein wahrhaft spannendes Abenteuer, das die Fäden der ersten Staffel aufgreift und dann darauf aufbaut, bevor es zu abschließenden Momenten kommt, die stark genug sind, um als Finale angesehen zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Netflix mit Castlevania: Nocturne fertig ist, tatsächlich gibt es viele Gründe und Teaser, die darauf hindeuten, dass noch mehr kommen wird, aber 15 Minuten vor dem Ende der zweiten Staffel wird man einen wirklich zufriedenen Eindruck hinterlassen, der beweist, dass die Showrunner und Schöpfer eine großartige Vision hatten, diesen Teil der Geschichte abzuschließen und die Nocturne-Geschichte nicht zu verworren werden zu lassen.

Aber es gibt auch Elemente der Verwirrung auf dem Weg. Im Gegensatz zur Hauptserie, in der es hauptsächlich darum ging, Dracula zu besiegen, führt Nocturne Götter und das Göttliche ein und verbindet sie mit dem Ziel eines Vampirmessias, die Welt in ewige Dunkelheit zu katapultieren. Es ist eine Geschichte, die Elemente enthält, die bis zu einem Jahrtausend in die Vergangenheit zurückreichen, und die auch Charaktere und spirituelle Wesen einführt, die einen oft vergessen lassen, dass es in Castlevania im Kern um Menschen geht, die sich gegen blutrünstige Kreaturen der Nacht stellen. Die Nocturne-Erzählung ist diesmal so sehr mit fernen und vergessenen Göttern verwickelt, dass sie einigen ihrer etablierten Charaktere und Geschichten oft nicht die Zeit und den Raum gibt, die sie zum Atmen brauchen, wobei der Night Creature Edouard, The Abbot, der Mönch Mizrak und Richters Großvater Juste nur einige Namen sind, die sich diesmal weit weniger relevant anfühlen als in der ersten Staffel. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die frisch gebackene Vampirin Tera auch nicht die Pflege bekommt, die sie verdient, was besonders enttäuschend ist, wenn man bedenkt, wie zentral sie in der ersten Staffel für die Geschichte war.

Zugegeben, das liegt zum Teil daran, dass Richter, Annette, Erzsebet, Drolta und natürlich Fan-Liebling Alucard allen die Show stehlen. Das Heldentrio ist in dieser Staffel die wahren Dorn im Auge der beiden Vampiranführer, und das führt dazu, dass Richter die Charakterentwicklung und -entwicklung bekommt, die ihm in der ersten Staffel meiner Meinung nach gefehlt hat. In den acht Episoden wandelt er sich von einem großspurigen jungen Mann zu dem gefassten und furchtlosen Anführer, als der die Belmonts so oft bekannt sind, und Annette erweist sich in den meisten dieser Bereiche als ebenbürtig, was zu einer großartigen dynamischen und sogar sogar romantischen Geschichte führt, die sich entfaltet. Alucard ist nach wie vor die schlanke und coole Persönlichkeit, die wir schon immer kannten, aber die Vertrautheit ermöglicht es den Schöpfern, seine Psyche zu erforschen und die Einsamkeit zu demonstrieren, die sein Wesen durchdringt. Der Sohn von Dracula ist in dieser Staffel einer der komplexesten Charaktere in Nocturne.

Hinzu kommen die frustrierend schwer zu tötenden Bösewichte, der zwiespältige Olrox, die wütende Maria und eine Reihe kleinerer Charaktere, die in dieser Staffel gut als Nebendarsteller funktionieren, ohne dass es an dem Wachstum und der Konzentration mangelt, mit denen einige der anderen Charaktere, die ich zuvor erwähnt habe, konfrontiert sind. Letztendlich wäre es großartig gewesen, wenn einige Erzählstränge mit etwas mehr Anmut gehandhabt worden wären, aber die Gesamtstruktur der Geschichte funktioniert gut und sorgt für fesselndes und fesselndes Fernsehen, von dem man nicht mehr wegtreten möchte.

Was die Animation angeht, hatte ich lange den Eindruck, dass sich die ständige Flut von Anime-Adaptionen auf Netflix ein wenig altbacken anfühlt, da die meisten fast identisch aussehen. Für Nocturne scheint dies weniger problematisch zu sein, da Castlevania ein Pionier für Netflix-Original-Anime-Adaptionen ist. Die Animation in dieser zweiten Staffel ist immer noch gestochen scharf und lebendig, mit einer großen Auswahl an Farben und Techniken, die Sie immer wieder inspirieren und unterhalten. Vor allem die Action ist der Ort, an dem dies gedeiht, wenn das Chaos den Weg für atemberaubende Szenen ebnet, die sich unvergesslich und besonders anfühlen. In den langsameren Phasen beeindruckt die Animation jedoch deutlich weniger und fühlt sich oft etwas zu einfach und ohne Leben an. Im Großen und Ganzen setzt Nocturne jedoch den beeindruckenden Trend fort, für den Castlevania in Anime-Manier bekannt ist.

Eines der stärksten Elemente dieser Staffel ist das Tempo. Es gibt zwar ein paar Momente, die sich ein bisschen zu ruhig anfühlen, aber der Großteil der Staffel fließt gut und unterhält dich, während er gleichzeitig die wichtigsten Grundlagen abdeckt und zu einem Abschluss führt, der sich würdig und erfüllend anfühlt. Acht Episoden lang schafft es Nocturne, eine Menge großartiger Story zu vermitteln und gleichzeitig den nötigen Raum und die Zeit für ein großes und gut durchdachtes Ende zu lassen.

Jetzt, da diese zweite Staffel zu Ende gegangen ist, bin ich zufrieden mit Castlevania: Nocturne als Serie und der Erzählung, die sie gesponnen hat. Ob Netflix hier mehr tun wird (es lässt definitiv die Tür offen, um Richters Geschichte fortzusetzen) oder stattdessen zusätzliche Wege erkunden wird (vielleicht in Alucards Reisen in den Jahrhunderten zwischen dem Original und diesem Nachfolger eintauchen), bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher: Castlevania beeindruckt weiterhin als eines der besten Anime-Originale und Videospieladaptionen von Netflix. Nocturne ist wirklich ein Knaller.