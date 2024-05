Castlevania kommt noch in diesem Jahr zu Dead by Daylight

HQ

Behaviour Interactive hat gestern während seines Jubiläums-Streams für Dead by Daylight keine Schläge gemacht, als der Entwickler tonnenweise aufregende Informationen und Neuigkeiten rund um das asymmetrische Horrorspiel enthüllte. Das Kapitel Dungeons & Dragons wurde ausführlich vorgestellt, The Casting of Frank Stone erhielt einen Gameplay-Trailer und neben einigen anderen aufregenden Enthüllungen wurde bestätigt, dass Castlevania eines der nächsten Kapitel für den Titel sein wird.

Ein Teaser-Trailer bestätigte, dass Konamis beliebte Serie irgendwann später in diesem Jahr auf Dead by Daylight erscheinen wird. Wir haben noch keine weiteren Informationen, die wir teilen können, außer dass wir am 6. August mehr über dieses Kapitel erfahren werden, wenn es vollständig enthüllt wird.

Wen hoffen Sie, in diesem Themenkapitel als Mörder und Überlebende vorgestellt zu sehen?