Castlevania: Belmonts Fluch wird im Oktober gestartet

HQ

Konami stahl Anfang dieses Jahres die Show einer Showcase, als das japanische Unternehmen vor Ort war, um Neuigkeiten zu zahlreichen kommenden Spielen zu teilen, darunter das damals neu angekündigte Castlevania: Belmont's Curse.

Das ist ein Metroi... Castlevania ist durchgehend projiziert, was bedeutet, dass du eine Welt nach und nach erkunden kannst und neue Gegenstände und Upgrades erhältst, mit denen du neue Gebiete erreichen kannst, wobei das Setting ein riesiges Schloss ist, das von einer Vielzahl abscheulicher, blutsaugender Vampire bewohnt wird. Natürlich mag, wie der Name schon sagt, die Protagonistin dieses Abenteuers Vampire überhaupt nicht, wobei Rose Belmont die Hauptrolle dieses erwarteten Projekts übernimmt.

Mit einem neuen Trailer, der nun verfügbar ist, wurde bestätigt, dass Castlevania: Belmont's Curse in ein paar Monaten am 15. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Interessanterweise fehlte das Nintendo-Switch-Logo in diesen Informationen zum Veröffentlichungsdatum, was darauf hindeutet, dass Spieler auf Nintendos Hybridplattform am ersten Tag nicht am Spaß teilnehmen können.

Vor diesem Hintergrund: Sehen Sie sich unten den neuen Trailer für Castlevania: Belmont's Curse an.