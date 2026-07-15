Castlevania: Belmont's Curse wird gleichzeitig mit anderen Plattformen auf der Nintendo Switch veröffentlicht

HQ

Letzten Monat, als eine der vielen Ankündigungen, die wir während der Summer Game Fest-Woche gesehen haben, wurde bekannt gegeben, dass Castlevania: Belmont's Curse, das neue Spiel von The Rogue Prince of Persia und Dead Cells, Entwicklern von Evil Empire und Motion Twin, am 15. Oktober erscheinen wird. Zumindest wurde zu dem Zeitpunkt bestätigt, dass das Spiel an diesem Tag für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen würde.

Wie nun durch den offiziellen Castlevania-Social-Media-Account bestätigt wurde, wurde bekanntgegeben, dass auch die Nintendo Switch- und Switch-2-Versionen des Spiels am selben Datum verfügbar sein werden. Die Vorbestellungen für die physische Version sind ab heute ebenfalls geöffnet, aber es wird angemerkt, dass die Verfügbarkeit je nach Händler variieren kann.

Vorbestellungen für die digitale Version des Spiels werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Es ist derzeit unklar, ob es eine vollständig physische Veröffentlichung für Castlevania: Belmont's Curse auf Switch-Plattformen sein wird oder ob es eine Spiel-Schlüsselkarte sein wird. Aber da das Spiel für die originale Switch erscheint, ist es wahrscheinlich, dass physische Medien-Fans in dieser Hinsicht einen kleinen Gewinn erzielen werden.