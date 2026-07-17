Castlevania: Belmont's Curse ist visuell inspiriert vom Netflix Castlevania-Anime

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Während das neue Castlevania-Spiel sich natürlich auf den Mechaniken, Grafiken und der Welt der Vergangenheit der Reihe stützt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Castlevania-Fan heute ein reiner Anime-Fan der Netflix-Serie ist, ziemlich hoch, wenn man bedenkt, dass es eine absolute Ewigkeit her ist seit dem letzten Castlevania-Spiel. Wenn man sich Castlevania: Belmont's Curse anschaut, fällt es schwer, nicht an den Anime zu denken, der uns 2017 wieder in die Welt der Belmonts und Vampire eingeführt hat.

Laut Serienproduzent Tsutomu Taniguchi und dem Kreativdirektor von Belmont's Curse, Emmanuel Nouaille, ist das beabsichtigt. "Wir wissen, dass es so viele Fans der Anime-Serie gibt, die die Spiele noch nie gespielt haben. Auch wenn wir das Spiel beim Regie natürlich in den Vordergrund unserer Ideen stellen wollten, wollten wir wirklich sicherstellen, dass sich alle willkommen fühlen, besonders die Anime-Fans, die die Spiele noch nie gespielt haben", sagte Taniguchi in einem kürzlichen Interview gegenüber PC Gamer.

Er fügte hinzu: "Es gibt keine Mauer zwischen dem Spiel und dem Anime. Wir hoffen wirklich, dass auch Leute, die nur den Anime gesehen haben, das Spiel mögen." Nouaille bekräftigte seinen Standpunkt und sagte, dass es zwar keine direkte Verbindung zwischen dem Anime und dem kommenden Spiel gibt, aber der visuelle Stil, die Musik und mehr Anime-Fans das Gefühl geben werden, in eine sehr vertraute Welt einzutauchen.

"Durch die künstlerische Leitung, die Musik und die Geschichte denke ich, dass wir dem filmischen Aspekt der Serie sehr nahe sind. Das ist es, was wir einfangen und replipieren wollen. Ich denke, die Kameraführung ist wichtiger als eine spezifische Anspielung auf das Spiel", sagte Nouaille.

Castlevania: Belmont's Curse erscheint am 15. Oktober für PC, PS5, Nintendo Switch und Switch 2 sowie Xbox Series X/S.