Castlevania: Belmont's Curse bietet eine Menge Auspeitschen und französische Sightseeing in einem neuen Wohnwagen

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Konami hatte im Februar eine Bombenüberraschung bereit, als sie bekannt gaben, dass Castlevania zurück ist. Gemeinsam mit Evil Empire und Motion Twin entwickeln sie jetzt Castlevania: Belmont's Curse, in dem wir das Erbstück der Familie Belmont, den Vampirkiller, nutzen werden, um uns durch Paris zu kämpfen.

Jetzt sehen wir ein bisschen mehr vom Spiel durch einen neuen Trailer, komplett mit Entwicklerkommentaren, die erklären, was wir sehen. Wir werden mit einer herrlich stilvollen Darstellung der französischen Hauptstadt verwöhnt, inklusive einer Tour durch Notre Dame und einer Begegnung mit einer historischen französischen Heldin, von der wir uns absolut sicher sind, dass Sie sie wiedererkennen werden...

Leider haben wir noch kein Veröffentlichungsdatum, also geht es zurück zum etwas vagen "2026" für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X.