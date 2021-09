Castlevania Advance Collection bringt drei GBA-Klassiker und ein SNES-Spiel auf moderne Systeme

HQ

Konami hat sich etwas Schönes einfallen lassen, um den 35. Geburtstag von Castlevania im kommenden Jahr zu feiern. Mit der Castlevania Advance Collection kehren vier klassische Action-Plattformer aus den Anfängen der Serie auf moderne Systeme zurück. Die GBA-Spiele Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow wurden heute zusammen mit Dracula X, bzw. Vampire's Kiss zum Preis von 20 Euro auf Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Diese Sammlung enthält lokalisierte ROM-Versionen aus Nordamerika, Europa und Japan. Moderne Komfortfunktionen, wie Rewind, die Möglichkeit, das Steuerungsschema beliebig zu belegen, und das Anfertigen von Savegames in jedem Augenblick, erlaubt die Advance Collection. Darüber hinaus steht eine umfangreiche Kunstgalerie zur Verfügung, die sogar einige neue Grafiken aufweisen soll (einschließlich der Verpackungs-Designs). Abgerundet wird das alles mit einer Enzyklopädie und einem Musik-Player, der Wiedergabelisten mit allen 71 Songs der Spiele aufweist.

In Castlevania: Vampire's Kiss aus dem Jahr 1996 erwacht Dracula erneut von den Toten, weshalb Richter Belmont den Bösewicht in dessen eigener Festung aufsucht, um ihn das Leben zu nehmen. Das Spiel ist eine Neuinterpretation von Castlevania: Rondo of Blood, das besonders schwer ist.

Schon 2001 konnten Fans in Castlevania: Circle of the Moon Fähigkeiten miteinander verbinden. Nathan Graves untersucht in diesem Action-Plattformer das Schloss von Dracula, weil dort unheilige Vorkommnisse vermutet werden.

Castlevania: Harmony of Dissonance gewährt uns die Kontrolle über Juste Belmont, der seine besonderen Fähigkeiten mit einem umfangreichen Waffenrepertoire kombiniert. Auf diese Weise konnte er 2002 genügend Schaden verursachen, um sich erstmals an einem Boss-Rush-Modus zu versuchen.

Der Austauschschüler Soma Cruz ist die Hauptfigur von Castlevania: Aria of Sorrow, das 2003 auf dem Game Boy Advance erschien. In diesem Spiel sammeln wir Seelen gefallener Feinde ein, um damit Fähigkeiten zu erwerben.

Quelle: Konami.