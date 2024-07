Castle Crashers und Battleblock Theater werden aktualisiert

HQ

Vielleicht haben Sie es inmitten des Schwarms von Ankündigungen und Enthüllungen auf der San Diego Comic-Con verpasst, aber The Behemoth kündigte kürzlich an, dass viele seiner kultigen und geliebten ehemaligen Spiele zum ersten Mal seit Jahren Updates erhalten werden und dass der Entwickler auch ein neues Projekt in Arbeit hat.

Beginnend mit Castle Crashers wird das Spiel um einen kostenpflichtigen Painter Boss Paradise DLC erweitert, der zu Steam kommt und die Tür zu Steam Workshop-Funktionen öffnet, die es den Spielern ermöglichen, ihre eigenen Inhalte im Spiel zu erstellen. Im Rahmen dieses DLCs wird auch ein neuer Charakter hinzugefügt, der als Paint Junior bekannt ist und die ihr alle unten in Aktion sehen könnt.

Battleblock Theater wird eine Verbesserung der Lebensqualität erhalten, die das Rendering verbessert, eine bessere Bildrate bietet, Audio mit höherer Bitrate bietet, Fehler behebt, mehr Controller unterstützt und vieles mehr. Oh, und das Spiel wird auf weiteren Plattformen erscheinen, aber welche genau, wurde noch nicht bestätigt.

Für Alien Hominid ist es ziemlich einfach: Das Spiel erscheint für PS4 und PS5. Und das gilt sowohl für Alien Hominid Invasion als auch für Alien Hominid HD.

Pit People erhält ein achtes Update, das eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität in Angriff nimmt. Die genaue Liste wurde noch nicht bekannt gegeben, da uns gesagt wurde, dass es noch etwas in der Zukunft sein wird.

Und schließlich bestätigt The Behemoth, dass an einem brandneuen Spiel gearbeitet wird. Es scheint noch sehr früh in der Entwicklung zu sein, da das Prototyping gerade erst begonnen hat, aber ein neues Spiel kommt auf den Markt, also ist das etwas, worauf man sich freuen kann!