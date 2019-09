Castle Crashers Remastered für PS4 datiert

Castle Crashers wird vom Entwickler The Behemoth in diesem Jahr auf neue Plattformen gebracht. Das 2D-Abenteuer wurde ursprünglich 2008 veröffentlicht und es erscheint als grafisches HD-Remaster am 19. September in Europa auf der PS4. Das Spielerlebnis wurde auf 60 Frames angepasst, außerdem wurden DLC-Inhalte in diese Version mit aufgenommen. Der Titel wird zum Preis von 14,99 Euro erwartet, heute erscheint der Titel für die Nintendo Swtich - für 17 Euro.