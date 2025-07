Castle Crashers: Painter Boss Paradise DLC erscheint nächsten Monat

HQ

Vor einiger Zeit kündigte der Entwickler The Behemoth an, dass er zu einem seiner berühmtesten Spiele zurückkehren würde, und dass Castle Crashers versprochen wurde, neue Inhalte in Form eines frischen, auf die Community ausgerichteten DLCs zu erhalten. Dieser DLC ist als Painter Boss Paradise bekannt und wird sehr, sehr bald zu Steam erscheinen.

In einem neuen Tutorial-Video verrät The Behemoth, dass Painter Boss Paradise bereits am 6. August auf den Markt kommen wird und dass es euch nur 3,99 $ kosten wird, wenn ihr es ergattern möchtet. Was ihr von dem DLC erwarten könnt, seht euch das neue Video unten an, das auch zeigt, dass Castle Crashers trotz der Veröffentlichung im Jahr 2008 immer noch so gut und unterhaltsam aussieht wie eh und je.