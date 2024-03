Cassette Beasts kommt auf mobile Geräte

HQ

Der Entwickler Bytten Studio hat eine Vielzahl aufregender Entwicklungen für sein Cassette Beasts Monsterfangspiel angekündigt.

Es wurde enthüllt, dass das geplante Multiplayer-Update für das Spiel am 20. Mai erscheinen wird und dass in diesem Fall bis zu acht Spieler in der Lage sein werden, dieCassette Beasts Welt zu erkunden, sich gegenseitig zu Kämpfen herauszufordern, sich für kooperative Aktionen zusammenzuschließen und sogar Monster zu fangen. Diejenigen, die auf dem PC arbeiten, können bereits einen Vorgeschmack darauf bekommen, indem sie eine Beta-Version verwenden, die über Steam verfügbar ist.

Ansonsten wurde eine Zusammenarbeit mit Moonstone Island angekündigt, die ebenfalls für den 20. Mai geplant ist und eine Vielzahl von kosmetischen Gegenständen und Kostümen auf der Grundlage des Indie-Titels ins Spiel bringen wird. Moonstone Island wird auch durch die Hinzufügung von Cassette Beasts ' Pombomb als nutzbare Spirituose verstärkt.

Zu guter Letzt wurde angekündigt, dass sich eine mobile Version von Cassette Beasts in der Entwicklung befindet und dass sie irgendwann in der Zukunft für Android und iOS-Geräte verfügbar sein wird.