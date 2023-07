Cassette Beasts erhält einen Mehrspielermodus für acht Spieler

HQ

Entwickler Bytten Studio hat eine Reihe von kommenden Funktionen und Ergänzungen angekündigt, die für seinen pixeligen Pokémon-ähnlichen Titel Cassette Beasts geplant sind. Als Teil der Cassette Beasts Showcase wurde bekannt gegeben, dass Update 1.2 jetzt veröffentlicht wurde und den Spielern Zugang zu einem neuen versteckten Ort, acht neuen Monstern zum Fangen, 10 neuen Moves sowie einer Vielzahl von Leistungs- und visuellen Updates bietet.

Aber das war noch nicht alles, was angekündigt wurde. Es wurde enthüllt, dass das Team derzeit daran arbeitet, den Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler ins Spiel zu bringen, und dass dies auch die Tür für Handel, Spielerkämpfe und kooperative Raids gegen Rogue Fusions öffnen wird. Es wurde nicht erwähnt, wann der Multiplayer erscheinen wird, da es sich um ein "großes technisches Unterfangen" handelt, aber es befindet sich in "aktiver Entwicklung" als zukünftiges kostenloses Update für alle Editionen des Spiels.

Außerdem wurde angekündigt, dass in Zukunft ein DLC für das Spiel erscheinen wird, der die Spieler zum Pier of the Unknown führt. Die feineren Details dazu werden unter Verschluss gehalten, was bedeutet, dass wir nur warten müssen, um mehr zu erfahren.

Auf der physischeren Seite der Dinge werden eine Kassette und eine 2xLP-Vinyl-Edition des Soundtracks des Spiels veröffentlicht, ebenso wie Plüschtiere einiger der Monster, denen man im Spiel begegnen kann. Unnötig zu erwähnen, dass diese bezaubernd aussehen.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, unsere Gedanken zu Cassette Beasts in unserer Rezension hier zu lesen.