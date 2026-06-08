Cassette Beasts 2002 enthüllte und damit einige große Fortschritte gegenüber seinem Vorgänger machte

Cassette Beasts hat vielleicht nicht den enormen, weltweiten Erfolg von Palworld erlebt, ist aber eine der reinsten und beliebtesten Alternativen zum Sammeln von Nicht-Pokémon-Kreaturen. Außerdem, wenn es Palworlds Anerkennung bekommen hätte, könnten die Entwickler verklagt worden sein und hätten Cassette Beasts 2002 nicht zur kürzlich veröffentlichten Fortsetzung machen können.

Cassette Beasts 2002 bringt uns 2002 nach London. Wir werden ein neues Setting erkunden, da wir nicht nur Bestien aufnehmen, sondern uns auch in sie verwandeln können. Wir können uns wie im ersten Spiel auch mit Bestien kombinieren, um mächtige und brillant gestaltete Kombinationen zu schaffen. Online-Unterstützung wird ab der Veröffentlichung mit Cassette Beasts 2002 verfügbar sein, etwas, das später im Originalspiel hinzugefügt wurde.

Die Geschichte führt uns hin und her zwischen den Reichen der Menschen und der Bestien, während wir es mit einem Okkultisten zu tun haben, der mit beiden Orten Probleme hat. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Cassette Beasts 2002, aber das Spiel ist jetzt auf der Wunschliste verfügbar.