Casper Ruud überraschte beim Mexican Open gegen den chinesischen Qualifikanten Wu Yibing, 142 Pond in der Welt,

Die Mexican Open gingen am Mittwochmorgen früh mit Siegen von Spielern wie Gael Monfils, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli und dem topgesetzten und Weltranglisten-4 Alexander Zverev fort. Die mexikanischen Fans erlebten jedoch eine weitere große Überraschung: Der Norweger Casper Ruud, Weltranglistennummer 13 und vierter Setzplatz in Acapulco, verlor in zwei Tie-Breaks gegen den Qualifikanten Wu Yibing mit 7:6(2), 7:6(1).

Es war Wus dritter Top-20-Sieg, nachdem er 2023 Taylor Fritz und Daniil Medvedev im vergangenen September besiegt hatte. "Casper ist einer der besten auf der Tour, die Rallyes gespielt haben, und ich musste wirklich geduldig bleiben und gleichzeitig aggressiv bleiben", sagte der 26-jährige Chinese auf Platz 142 der Welt, der ins Achtelfinale einzieht und am Mittwoch (Donnerstagmorgen früher Zeit Europazeit) gegen den Japaner Sho Shimabukuro antreten wird, der auf Platz 130 der Welt steht.

Ruud reiht sich neben Alex de Miñaur und Cameron Norrie als einer der großen Überraschungen des ATP 500 in Mexiko ein, sodass Zverev und der letztjährige Finalist Alejandro Davidovich Fokina die Hauptfavoriten auf die Titel sind, die nächsten Samstag entschieden werden.

Mexican Open Spiele am Donnerstag:



Alexander Zverev (GER) gegen Miomir Kecmanovic (SRB)



Terence Atmane (FRA) vs Rafael Jódar (ESP)



Yibing Wu (CHN) gegen Sho Shimabukuro (JPN)



Dalibor Svrcina (CZE) gegen Flavio Cobolli (ITA)



Frances Tiafoe (USA) vs Aleksandar Kovacevic (USA)



Mattia Bellucci (ITA) vs Alejandro Davidovich Fokina (ESP)



Valentin Vacherot (MON) gegen Gaël Monfils (FRA)

