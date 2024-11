Casper Ruud besiegt Carlos Alcaraz an Tag 2 der ATP Finals

HQ

Carlos Alcaraz' Debüt bei den ATP Finals war das denkbar schlechteste: Er verlor mit 1:6, 7 gegen Casper Ruud. Der Norweger, Siebter der Weltrangliste, stand angeblich viel schlechter da als Alcaraz, Dritter der ATP-Weltrangliste.

Ruud hatte die meisten der letzten Spiele, die er gespielt hatte, verloren, war aber bei ihrem ATP-Debüt Alcaraz weit überlegen.

"Es ist nur ein Match, aber es ist definitiv einer der besten Siege der Saison für mich", sagte Ruud, wie auf der ATP-Seite zu lesen ist.

Der Spanier verlor mehr als die Hälfte seiner ersten Aufschläge und beging mehrere Fehler. Er litt an einer Erkältung, was seine pralle Intensität teilweise erklären könnte, ohne Ruud zu untergraben, der in der Vergangenheit bei diesem Wettbewerb gut abgeschnitten hat und 2022 Finalist war.

Auch im zweiten Spiel des Tages setzte sich Alexander Zverev gegen Andrey Rublev mit 6:4, 6:4 durch. Zverev hat das Turnier bereits zweimal gewonnen und wird morgen, Mittwoch, 13. November, gegen Ruud antreten. Alcaraz wird gezwungen sein, Rublev zu gewinnen, wenn er sich im Wettbewerb durchsetzen will.