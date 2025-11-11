Casio und Netflix haben sich zusammengetan, um ein Paar fantastische Stranger Things-Uhren zu entwickeln

HQ

Casio und Netflix schließen sich erneut mit dieser brandneuenReihe von Zeitmessern zusammen, die von Stranger Things inspiriert sind. Die G-Shock DW-5600STT-1 und das Hybrid-Modell AQ-800EST-1A sollen für 149 Euro bzw. 129 Euro im Handel erhältlich sein. Zumindest wenn es nach einem französischen Einzelhändler geht, der versehentlich die Preise auf seiner Website für kurze Zeit in die Höhe getrieben hat. Bevor er sie schnell wieder abbaut.

Die Uhren werden offiziell im Dezember auf den Markt kommen, wenn auch zunächst nur in Japan und wir wissen noch nicht genau, wann die Uhren in Europa ankommen werden. Das Design ist natürlich stark von der Erfolgsserie inspiriert. Das Modell DW-5600 ist in Schwarz-Rot gehalten und verfügt über ein gewundenes, sich drehendes Muster in Anlehnung an Vecna. Der AQ-800 hingegen trägt ein ähnliches Muster, hat aber die Zahlen "001" eingraviert. Ziemlich glatt, finden Sie nicht?

