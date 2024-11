Casio hat einen smarten Ring entwickelt, der auch eine Digitaluhr ist

HQ

Heutzutage gibt es viele Smartwatch-Optionen, aber nur eine Handvoll intelligenter Ringe. Es ist jedoch klar, dass dies der nächste große technologische Lifestyle-Trend sein wird, da viele Unternehmen ihre Meinung zu diesem Thema äußern. Das neueste ist Casio, das einen wirklich eigenartigen Ring vorgestellt hat, der einer seiner Digitaluhren ähnelt und aussieht. Ja, es ist eine Miniaturuhr, die um den Finger passt und die Uhrzeit und das Datum anzeigt, Zeitzonenfunktionen, einen Wecker und auch eine Stoppuhr hat.

Laut The Verge wird die Uhr mit einer einzigen Batterie betrieben, die die Uhr zwei Jahre lang am Laufen hält, bevor sie ausgetauscht werden muss. Es ist wasserdicht und nur in einer Größe erhältlich, einer US 10,5, hat aber Abstandshalter, die angebracht werden können, wenn Ihr Finger kleiner ist. Wenn Ihr Finger größer ist, gibt es keine Anpassungsoptionen.

Der Uhrenring wird im Dezember zunächst in Japan für 19.800 Yen auf den Markt kommen, was etwa 100 £/120 € entspricht, obwohl nicht bekannt ist, ob der Uhrenring eine breitere Markteinführung erhalten wird.

