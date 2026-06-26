Casio bringt eine neue G-Shock x Pokémon-Uhr heraus, um das 30-jährige Jubiläum der Reihe zu feiern

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Casio hat eine neue G-Shock-Uhr vorgestellt, die darauf abzielt, die beste zu sein, wie es nie zuvor war. Die Pokémon-thematische GA110PKM ist eine stoßfeste Uhr, die auf der GA110 basiert, aber im Design randvoll mit Anspielungen auf die Pokémon-Reihe ist.

Die Uhrzeiger, die Lünette, die Knöpfe und das Zifferblatt sind von den originalen Pokémon-Spielen inspiriert und sind in Rot, Grün und Blau gestaltet. Wir sehen einen Pokéball auf der 9-Uhr-Position, mit einem schlafenden Pikachu darin. Obwohl Pikachu das ikonischste Pokémon ist, ist er nicht das einzige in der Uhr. Im gesamten Band sehen wir neue und alte Starter-Pokémon sowie mythische Pokémon Mew im Bandloop.

Auf der Rückseite der Hülle befindet sich ein spezielles Pokémon-Logo, das dich daran erinnert, falls du es noch nicht wusstest, dass hier das 30-jährige Jubiläum der Serie gefeiert wird. Die Uhr wird außerdem mit einem speziellen Paket in Form eines Pokéballs geliefert, sowie vielen weiteren praktischen Features wie einer LED-Leuchte, fünf Alarmen, einem Countdown-Timer, einer Stoppuhr und mehr.

Man würde erwarten, dass diese Uhr all das beinhaltet, angesichts ihres höheren Preises. Die GA110PKM ist teurer als andere Uhren der GA110-Reihe, die wir finden konnten, und kostet 270 Dollar, aber Sie können sicher sein, dass Fans diesen Preis für eine exklusive Prise von Pokémon-Merch zahlen.