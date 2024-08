Casey Affleck droht sich in Slingshot im Weltraum zu verlieren

Wenn du es gerade geschafft hast, die Spannung von Gravity zu überwinden und nach einem neuen Film gesucht hast, der dich mit dem gleichen kosmischen Umweltterror erfüllt, dann ist der kommende Slingshot von Bleecker Street etwas, das du im Auge behalten solltest.

Dieser Film dreht sich um die Besatzung einer bemannten Mission zum Saturnmond Titan, die ein unglaublich präzises und kompliziertes Manöver durchführen muss, um den Mond perfektSlingshot zu umrunden, um nach Hause zurückzukehren oder zu scheitern und zu riskieren, ohne Aussicht auf Rückkehr in den Weltraum abgeschossen zu werden.

Zur Crew gehören Casey Affleck und Laurence Fishburne, und wie Sie im Trailer unten sehen können, kann selbst Fishburnes ruhiges Auftreten diesmal den Nervenkitzel und die Spannung nicht im Zaum halten.

Slingshot kommt am 30. August in die Kinos, und ihr könnt euch auch die Zusammenfassung unten ansehen.

"Ein psychologischer Thriller mit Casey Affleck und Laurence Fishburne in den Hauptrollen, Slingshot folgt einem Elite-Trio von Astronauten an Bord einer jahrelangen, möglicherweise kompromittierten Mission zum Saturnmond Titan. Während sich das Team auf ein hochSlingshot gefährliches Manöver vorbereitet, das sie entweder zum Titan oder in die Tiefen des Weltraums katapultieren wird, wird es für einen Astronauten immer schwieriger, den Blick auf die Realität zu halten."